BMW: bénéfice net de 10 185 ME au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 05/05/2022 à 10:15









(CercleFinance.com) - Les revenus ont augmenté de 16,3 % à 31 142 millions d'euros au premier trimestre 2022 (contre 26 778 millions d'euros en 2021). Cette augmentation significative résulte de la consolidation par intégration globale de BBA.



En raison de la consolidation intégrale de BBA, le résultat financier du Groupe a connu une forte augmentation à 8 836 millions d'euros (2021 : 732 millions d'euros).



Le résultat avant impôt (EBT) du Groupe a augmenté à 12 227 millions d'euros (2020 : 3 757 millions d'euros ; +225,4 %). La marge EBT est en hausse à 39,3 % (2021 : 14,0 %). Le bénéfice avant résultat financier (EBIT) atteint 2 367 millions d' euros (2021 : 2 236 millions d'euros/+5,9 %).



Le bénéfice net du Groupe ressort à 10 185 millions d'euros (contre 2 833 millions d'euros ; en 2021 +259,5 %).



' Les livraisons du segment Automobile devraient être au même niveau que l'an dernier. La marge EBIT devrait toujours se situer dans une fourchette de 7 à 9 % ' indique le groupe.





