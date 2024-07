Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BMW: baisses des ventes du groupe de 1,3% au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 10/07/2024 à 11:50









(CercleFinance.com) - BMW Group Automotive annonce avoir vendu un total de 618 826 véhicules au cours du 2e trimestre, en chiffre en repli de 1,3% par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, les ventes de véhicules électriques du groupe BMW (BEV et PHEV, soit véhicules à batterie et hybrides rechargeables) ont augmenté de 8,5%, à 146 483 véhicules. Les ventes des seuls véhicules BEV augmentent quant à elles de 22%, à 107 933 unités.



Au niveau géographique, les ventes sont pratiquement stables en Europe (-0,1%) avec un recul plus marqué en Allemagne (-11,5%), en Asie (-4,3%) et en Chine (-4,7%). Elles sont en revanche en hausse de +1,7% aux USA et de 3% dans les Amériques.





Valeurs associées BMW 87,22 EUR XETRA -0,55%