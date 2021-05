Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW : augmente sa production de moteurs électriques Cercle Finance • 26/05/2021 à 10:20









(CercleFinance.com) - La production de batteries haute tension et de modules de batterie de cinquième génération destinés aux BMW iX et BMW i4 est désormais en cours au Centre de la production E-Drive de Dingolfing. Le groupe augmente également la capacité de production de son moteur électrique de cinquième génération, construit à Dingolfing pour la BMW iX3 depuis 2020 et équipera également les BMW iX et BMW i4. ' Nous prévoyons qu'au moins 50% des véhicules que nous livrons à nos clients dans le monde entier seront électrifiés d'ici 2030. Pour y parvenir, nous augmentons la capacité des sites de production de groupes motopropulseurs existants - comme ici à Dingolfing - et le développement de capacités chez d'autres - comme récemment à Ratisbonne et à Leipzig ', a déclaré le Dr Michael Nikolaides, vice-président principal, moteurs de production et moteurs électriques, BMW Group. BMW investira un total d'environ 790 millions d'euros pour l'expansion de la capacité de composants du groupe motopropulseur électrique sur ses sites de Dingolfing, Leipzig, Ratisbonne et Steyr entre 2020 et 2022.

