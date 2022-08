Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW: adopte une logistique d'emballage plus verte information fournie par Cercle Finance • 11/08/2022 à 12:46









(CercleFinance.com) - Le groupe BMW annonce avoir mis en oeuvre plusieurs projets dans sa logistique d'emballage afin d'économiser davantage les ressources.



Le Groupe compte notamment travailler en étroite collaboration avec ses fournisseurs pour réduire les émissions de carbone et mettre en oeuvre au mieux les principes de l'économie circulaire.



'Dans le cadre de cette initiative, les usines européennes utiliseront davantage de matériaux recyclés dans leurs emballages', promet le constructeur.



Concrètement, la proportion de matériaux recyclés dans les emballages réutilisables à des fins logistiques doublera presque cette année, passant d'environ 20 % à plus de 35 %.



Le groupe compte aussi utiliser des matériaux alternatifs durables, réduire les emballages à usage unique ou encore introduire des emballages légers.



L'objectif global du Groupe est de réduire les émissions de CO2 dans la chaîne d'approvisionnement de 20 % par véhicule (par rapport à 2019).





