BMW : adopte l'aluminium 'solaire' produit par EGA

(CercleFinance.com) - Le groupe BMW annonce qu'il va commencer à s'approvisionner en aluminium produit à partir d'électricité solaire avec effet immédiat. La production d'aluminium étant très énergivore, l'utilisation d'énergie verte permet de réduire drastiquement les émissions de CO2, indique le groupe qui prévoit ainsi d'éviter le rejet de près de 2,5 millions de tonnes de CO2 au cours des dix prochaines années. Environ 43 000 tonnes d'aluminium produit à l'aide d'énergie solaire permettra de répondre à la moitié des besoins annuels de la fonderie de métaux légers de l'usine de Landshut (Allemagne) qui fabrique les composants de carrosserie et de transmission, indique le constructeur. Emirates Global Aluminium (EGA), avec qui BMW entretient des relations de longue date, est désormais la première entreprise au monde à utiliser l'électricité solaire pour la production commerciale d'aluminium, qu'elle fournira dans un premier temps exclusivement au groupe BMW, via un contrat à trois chiffres -et en millions d'euros- pour l'année 2021.

Valeurs associées BMW XETRA +2.29%