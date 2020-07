Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW : accroît ses ventes de véhicules électrifiés Cercle Finance • 07/07/2020 à 09:56









(CercleFinance.com) - BMW Group accroît ses ventes de véhicules électrifiés au premier semestre. Les véhicules électrifiés représentent aujourd'hui 14 % des ventes totales du BMW Group en France avec une croissance à deux chiffres pour le mois de juin 2020 aussi bien pour MINI que pour la marque BMW. Comme prévu, les chiffres de ventes du BMW Group pour le premier semestre de cette année ont été impactés par les effets de la fermeture temporaire des points de vente dans le monde. Le groupe a livré au total 962 575 (-23,0%) véhicules premium BMW, MINI et Rolls-Royce à des clients du monde entier au cours du premier semestre. BMW Group a vendu 218 876 unités en juin (-9,0%) dans le monde. 'Nous assistons à une évolution positive en Chine, où nos ventes du deuxième trimestre ont encore une fois été supérieures à celles de l'année précédente' a déclaré Pieter Nota, membre du conseil d'administration de BMW. responsable des clients, des marques et des ventes.

Valeurs associées BMW XETRA +0.46%