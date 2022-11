Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW: accélère l'avenir des systèmes d'aide à la conduite information fournie par Cercle Finance • 28/11/2022 à 18:28









(CercleFinance.com) - Ericsson, Deutsche Telekom, BMW, Valeo et Qualcomm accélèrent l'avenir des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) : leur collaboration a permis de réaliser une preuve de concept révolutionnaire, soit le premier découpage de réseau autonome (SA) 5G au monde avec des caractéristiques de réseau contrôlées pour la qualité de service (QoS).



L'essai a utilisé avec succès la fonction de découpage du réseau URSP d'Ericsson, qui sélectionne et connecte dynamiquement plusieurs tranches simultanément. Même dans des conditions où de nombreux utilisateurs se partagent les ressources limitées du réseau mobile, la fonction de conduite automatisée a toujours bénéficié des ressources de bande passante nécessaires.



Cette solution ouvre également la porte à de nombreuses autres utilisations, en appliquant des fonctions liées à la sécurité, des fonctions de commande à distance, telles que l'ouverture/la fermeture des portes à distance, et des fonctions de conduite assistée et automatisée.





