Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW : 62 millions d'euros d'économie grâce aux employés Cercle Finance • 21/02/2020 à 12:53









(CercleFinance.com) - Le groupe BMW annonce ce vendredi que son programme 'Idea Management', permettant aux employés de suggérer des idées d'optimisation des coûts, devraient permettre de réaliser quelques 62 millions d'euros d'économies annuelles. Plus de 8.000 idées ont été suggérées par les employés. 'Une proposition - présentée par deux employés de Munich - se démarquait financièrement de toutes les autres. Ensemble, les deux employés ont pu augmenter l'efficacité fonctionnelle de l'unité centrale, l'unité de commande électronique centrale de chaque véhicule BMW actuel - avec des économies potentielles de 39 millions d'euros dès la première année', indique le groupe.

Valeurs associées BMW XETRA -1.12%