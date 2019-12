Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW : 500.000 véhicules électriques sur les routes Cercle Finance • 19/12/2019 à 10:58









(CercleFinance.com) - Le groupe BMW annonce ce jeudi qu'un demi-million de ses véhicules électrifiés sont actuellement sur les routes, un 'score' en phase avec ses objectifs. Le constructeur allemand espère, pour la suite, doubler le nombre de voitures électrifiées à fin 2021. 'Avec 12 véhicules électrifiés actuellement, le Groupe BMW est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de mobilité électrique. L'entreprise est le leader du marché des véhicules électrifiés en Allemagne depuis 2016 et occupe également une position de leader en Europe et dans le monde. L'entreprise a formulé des objectifs clairs pour les ventes de véhicules électrifiés pour les années à venir: un quart de tous les véhicules vendus en Europe devraient être électrifiés d'ici 2021', indique le groupe.

Valeurs associées BMW XETRA -1.04%