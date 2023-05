Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW: 36,8 milliards d'euros de CA en hausse de 18,3 % information fournie par Cercle Finance • 04/05/2023 à 10:10









(CercleFinance.com) - BMW continue sur sa bonne lancée lors de ce premier trimestre 2023. Le chiffre d'affaires atteint 36 853 millions d'euros (2022 : 31 142 euros/+18,3%).



La performance opérationnelle de l'entreprise a été confirmée par ses marges : La marge EBT s'est établie à 13,9%, tandis que la marge EBIT du segment automobile a augmenté pour atteindre 12,1%.



La solidité financière opérationnelle du BMW Group se reflète également dans le flux de trésorerie disponible de 1 981 millions d'euros dans le segment automobile.



Au premier trimestre 2023, un total de 588 138 véhicules ont été vendus (2022 : 596 907 unités/-1,5%). Les ventes des modèles BMW BEV ont plus que doublé pour atteindre 55 979 livraisons (2022 : 26 362 unités/+112,3%).



' Un niveau élevé de flexibilité combiné à notre performance opérationnelle est la base pour assurer le succès du groupe, même face à des vents contraires ', a déclaré Oliver Zipse, directeur général.



Les prévisions pour 2023 sont confirmées dans un contexte de volatilité persistante. La tendance à la hausse des livraisons de BMW Group, clairement visible en mars, s'est poursuivie à l'échelle mondiale en avril.





