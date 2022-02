Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW: 1er exportateur automobile des Etats-Unis information fournie par Cercle Finance • 15/02/2022 à 16:32









(CercleFinance.com) - En 2021, pour la 8e année consécutive, l'usine de BMW Manufacturing de Spartanburg (Caroline du Sud) a figuré en tête des exportateurs automobiles aux Etats-Unis, selon les données publiées par le département du Commerce des États-Unis.



Ainsi, ce site qui emploie 11 000 salariés a exporté 257 876 véhicules vers 120 pays pour une valeur totale d'exportation de plus de 10,1 milliards de dollars.



85% des véhicules ont été exportés depuis le port de Charleston (Caroline du Sud), les cinq premières destinations étant la Chine (24,1 % du volume des exportations), l'Allemagne (12,3 %), la Corée du Sud (9,4 %), le Canada (5,6 %) et la Grande-Bretagne (5,4 %).



En 2021, BMW Manufacturing a établi un nouveau record de production avec 433 810 véhicules produits pour une capacité de production de 450 000 véhicules.





