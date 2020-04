Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW : -15% de ventes aux Etats-Unis au 1er trimestre Cercle Finance • 02/04/2020 à 10:47









(CercleFinance.com) - BMW Group annonce que les ventes de véhicules de sa marque éponyme aux Etats-Unis ont chuté de 15% en comparaison annuelle sur les trois premiers mois de 2020, à 59.455 unités contre 70.227 un an auparavant. Le constructeur automobile explique avoir été affecté par la pandémie de Covid-19, qui l'a forcé à fermer plusieurs showrooms dans le pays. Pour l'ensemble du groupe (marque Mini comprise), ses ventes américaines ont baissé de 17% à 64.692 véhicules.

Valeurs associées BMW XETRA +3.42%