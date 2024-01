Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BMW: 100% de modèles électriques produits à Munich dès 2027 information fournie par Cercle Finance • 10/01/2024 à 15:07









(CercleFinance.com) - BMW annonce l'arrivée d'une 'nouvelle ère' pour l'usine BMW Group de Munich : à partir de 2026, l'usine phare du groupe produira une berline s'appuyant sur la plateforme de nouvelle génération dite 'Neue Klasse'.



Il est prévu que seulement un an plus tard, soit à partir de 2027, l'usine ne fabrique plus que des modèles entièrement électriques, faisant du site de Munich le premier du réseau à avoir achevé sa transformation en faveur de la mobilité électrique, assure le constructeur.



' L'usine de Munich est un excellent exemple de notre capacité à nous adapter. Nous investissons 650 millions d'euros ici et produirons exclusivement des véhicules entièrement électriques dans notre usine mère à partir de fin 2027 ', résume Milan Nedeljković, membre du conseil d'administration de BMW AG, Production.



'Nous sommes ravis de guider l'usine de Munich vers un avenir entièrement électrique, en commençant par la berline Neue Klasse', ajoute Peter Weber, directeur de l'usine BMW Group de Munich.





