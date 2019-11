BMO GAM lance le fonds Sustainable Multi-Asset Income

Il est enregistré en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Espagne, en Finlande, en France, en Italie, au Luxembourg, en Norvège, aux Pays-Bas, en Suède, en Suisse et en Autriche.

Le fonds BMO Sustainable Multi-Asset Income Fund sera lancé avec environ 118 millions d'euros et s'adressera tant aux particuliers qu'aux investisseurs institutionnels.

Comme toutes les autres stratégies responsables et durables de BMO Global Asset Management, le nouveau fonds établira une correspondance entre chacun de ses placements et les objectifs de développement durable des Nations Unies, ce qui permettra aux investisseurs de connaître avec transparence l'alignement du fonds par rapport aux objectifs.

L'allocation type du fonds se compose de 30% à 70% d'actifs investis dans des titres à revenu fixe, de 15% à 45% dans des actions mondiales et de 5% à 15% dans des placements alternatifs, tels que des infrastructures et des actifs réels. Tous ces placements sont en lien avec des critères de durabilité.

(AOF) - BMO Global Asset Management annonce le lancement du fonds Sustainable Multi-Asset Income. Le fonds offre aux investisseurs soucieux des questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) un produit unique dans lequel ils peuvent investir pour obtenir un rendement sur le capital et le revenu.

