BMO GAM ajoute une stratégie actions asiatiques à sa gamme de fonds responsable

(AOF) - BMO Global Asset Management annonce le lancement de la stratégie Responsible Asian Equity, portant ainsi sa gamme de fonds responsables et durables à 14. Le nouveau fonds, dénommé BMO LGM Responsible Asian Equity Fund, sera géré par les experts des marchés émergents de BMO GAM, LGM Investments, qui gèrent également la stratégie BMO Responsible Global Emerging Market Equity Strategy (RGEM), laquelle célèbre ses 10 ans cette année.

L'équipe de gestion de ce nouveau fonds est constituée de Gokce Bulut, gérant principal de la stratégie RGEM, et de Christopher Darling, qui investit sur les marchés asiatiques depuis plus de 30 ans.

Le nouveau fonds est une adaptation de l'actuel fonds BMO LGM Asian Growth and Income Fund et intègre déjà des considérations ESG dans le processus d'investissement. En tant que partie de la gamme responsable BMO, il utilisera désormais officiellement la philosophie d'investissement responsable de BMO GAM.

Le fonds continuera d'investir avec une perspective de long terme et appliquera la même approche bottom-up, fondamentale et active pour identifier les entreprises de haute qualité, génératrices de trésorerie et dotées de modèles d'affaires durables. L'équipe d'investissement de LGM constituera un portefeuille de conviction, agnostique en matière d'indice de référence, en investissant dans des sociétés asiatiques qui, non seulement répondent à des normes de gouvernance strictes, mais contribuent également au développement positif de ces marchés.