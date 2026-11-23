** BMO abaisse la note du REIT résidentiel Mid-America Apartment Communities MAA.N de « surperformance » à « en ligne avec le marché »; la banque ramène son objectif de cours de 142 $ à 123 $
** Ce nouvel objectif de cours laisse toujours entrevoir un potentiel de hausse de 8,9 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action
** La société de courtage estime que l’amélioration des conditions du marché dans la Sunbelt est contrebalancée par des coûts de refinancement plus élevés, des pressions liées au développement et une flexibilité financière limitée, ce qui tempère les perspectives de croissance des bénéfices de MAA
** Elle ajoute que les tarifs des nouveaux baux de MAA sont inférieurs à ceux de ses concurrents, mais que les renouvellements importants contribuent à compenser les concessions persistantes
** Sur 27 courtiers, 7 attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou supérieure, 16 « conserver » et 4 « vendre » ou inférieure; leur objectif de cours médian est de 128,50 dollars — données compilées par LSEG
** À la clôture d’hier, le titre avait reculé de 18,7 % depuis le début de l’année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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