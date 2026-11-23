BMO abaisse la note de Mid-America Apartment à « en ligne avec le marché » et met en garde contre des freins à la croissance

** BMO abaisse la note du REIT résidentiel Mid-America Apartment Communities MAA.N de « surperformance » à « en ligne avec le marché »; la banque ramène son objectif de cours de 142 $ à 123 $

** Ce nouvel objectif de cours laisse toujours entrevoir un potentiel de hausse de 8,9 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** La société de courtage estime que l’amélioration des conditions du marché dans la Sunbelt est contrebalancée par des coûts de refinancement plus élevés, des pressions liées au développement et une flexibilité financière limitée, ce qui tempère les perspectives de croissance des bénéfices de MAA

** Elle ajoute que les tarifs des nouveaux baux de MAA sont inférieurs à ceux de ses concurrents, mais que les renouvellements importants contribuent à compenser les concessions persistantes

** Sur 27 courtiers, 7 attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou supérieure, 16 « conserver » et 4 « vendre » ou inférieure; leur objectif de cours médian est de 128,50 dollars — données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, le titre avait reculé de 18,7 % depuis le début de l’année