BME en nette hausse, EURONEXT s'intéresse au dossier

(AOF) - L'opérateur de la Bourse de Madrid, BME, progresse de 4,90% à 26,12 euros alors qu'Euronext envisagerait une offre de rachat, affirme Bloomberg. Une telle opération permettrait à la Bourse paneuropéenne d'avoir un meilleur accès aux services de compensation et d'accroître sa taille en Europe. Le média précise qu'Euronext s'intéresserait aussi à la Bourse de Milan si son propriétaire actuel, le London Stock Exchange, était forcé de la céder dans le cadre du rachat du spécialiste des données et de l'analyse des données Refinitiv.

