BlueScope déclare que l'offre révisée de 10,7 milliards de dollars ne répond pas aux préoccupations en matière de valorisation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails supplémentaires à partir du paragraphe 3)

L'entreprise australienne BlueScope Steel BSL.AX a déclaré jeudi que la proposition révisée de 15 milliards de dollars australiens (10,69 milliards de dollars) du consortium SGH SGH.AX et Steel Dynamics STLD.O , basé aux États-Unis, ne répond pas de manière adéquate à ses préoccupations en matière d'évaluation.

Le conseil d'administration de BlueScope a déclaré qu'il restait ouvert à une transaction à un prix reflétant "la juste valeur de BlueScope", sans mentionner explicitement qu'il rejetait l'offre révisée .

Une lettre décrivant l'évaluation du conseil d'administration et les conditions dans lesquelles un engagement supplémentaire serait envisagé a été envoyée au consortium, a déclaré BlueScope.

"Le prix de l'offre n'est pas suffisant pour que le conseil d'administration recommande un plan d'arrangement à ses actionnaires", a déclaré la cible de l'OPA, ajoutant qu'il existe des moyens d'augmenter la valeur pour les actionnaires.

SGH et Steel Dynamics n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

(1 dollar = 1,4037 dollar australien)