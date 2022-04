Bluelinea : les résultats annuels seront publiés le 28 avril

(AOF) - Bluelinea, acteur de la « Silver Économie », a de nouveau reporté la publication de ses résultats annuels 2021, ainsi que son chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022. Ils seront publiés le 28 avril prochain. Ce délai additionnel par rapport au calendrier initial doit permettre à la société de finaliser l'intégration comptable de Securitas Téléassistance, acquise le 31 décembre dernier.

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.