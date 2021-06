Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bluelinea : le titre bien orienté après un point d'activité Cercle Finance • 16/06/2021 à 12:06









(CercleFinance.com) - Bluelinea (+1%) progresse légèrement en Bourse ce mercredi après avoir fait le point sur sa dynamique commerciale et son financement. Dans son communiqué publié en amont de la publication de son chiffre d'affaires de premier semestre, prévue le 6 juillet, le spécialiste de la 'silver économie' a fait état d'une 'réelle inflexion de sa dynamique commerciale'. Le spécialiste du 'bien vieillir' annonce notamment avoir enregistré une hausse de 75% du nombre d'établissements équipés de ses bracelets d'appel 'Serenea'. L'entreprise estime désormais équiper quelque 1375 soignants assistés 24 heures / 24, ce qui leur permet de protéger 8587 patients et résidents âgés. Concernant le renforcement de sa structure financière, la société rappelle que l'exercice des bons de souscription d'actions attribués à ses actionnaires lui permettrait de réaliser une augmentation de capital additionnelle de 2,7 millions d'euros.

Valeurs associées BLUELINEA Euronext Paris +5.18%