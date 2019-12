BLUELINEA : lancement de l'offre de téléassistance d'Onela

(AOF) - Bluelinea et Onela (aide à domicile des personnes âgées et /ou en situation de handicap) lancent une offre de téléassistance d'Onela, opérée par Sara, le Service d'Accompagnement, de Réconfort et d'Assistance de Bluelinea, disponible jour et nuit. La signature de ce contrat, qui s'inscrit dans le prolongement naturel de nos dernières

communications financières, est une preuve supplémentaire que notre offre globale BlueHomeCare est une réponse aux besoins des seniors, de leurs aidants professionnels et de leurs familles », souligne Laurent Levasseur, président du directoire de Bluelinea.