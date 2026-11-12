BLUELINEA : Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions

Versailles, le 12 novembre 2026
Informations relatives au nombre total
de droits de vote et d'actions
prévues par l'article L. 233-8 II du code de commerce
et l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
|Date
|Nombre d'actions composant le capital social
|
Nombre théorique de droits de vote
(actions auto-détenues comprises)
|
Nombre exerçable de droits de vote
(actions auto-détenues exclues)
|10/11/2026
|133 040 640
|142 005 411
|141 903 708
Conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'AMF, le nombre total de droits de vote théoriques est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.
Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires 2026, le 7 janvier 2027 (avant Bourse)
A propos de Bluelinea :
« Prendre soin de ses proches, qu'ils soient âgés ou en situation de handicap, à domicile ou en établissement » est la mission principale de Bluelinea, première SilverTech cotée sur Euronext Growth , également filiale à 92% du Groupe APICIL (APICIL Services).
L'activité « Seniors & Domicile » accompagne, jour et nuit, des familles et leurs ainés grâce au déploiement des solutions et services « HELP » . En parallèle, l'activité « Établissements connectés » protège les résidents tout en assistant les soignants et personnels de Colocations entre seniors, Résidences Services, EHPAD, centres spécialisés du Handicap ou plus largement d'établissements de santé grâce à la solution modulaire inédite « Serenea ® » .
Fort de cette expertise complémentaire de solutions et de services dédiés au parcours du « bien vieillir », Bluelinea se positionne comme un acteur phare auprès des familles, avec bienveillance et responsabilité.
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Contacts Investisseurs :
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Contacts Presse :
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Jérôme Fabreguettes Leib
Relations Investisseurs
bluelinea@actus.fr
+33.1.53.67.36.78
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Fatou-Kiné N'diaye
Relations Presse
fndiaye@actus.fr
+33.1.53.67.36.75
- SECURITY MASTER Key : xZ1uaJ2baZiVlmmdY5yWbWeUmJhommSXZ2GexpZqZMeUmGljmJxlZ5iSamlimGtr
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/101365-cp_bluelinea_ddv_post-ak.pdf
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