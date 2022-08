Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bluelinea: expert indépendant désigné pour le projet d'OPAS information fournie par Cercle Finance • 22/08/2022 à 10:50









(CercleFinance.com) - Bluelinea annonce que le cabinet Finexsi a été désigné en qualité d'expert indépendant appelé à se prononcer sur les conditions financières du projet d'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) qui serait déposée par le concert Apicil Mutuelle-Apicil Prévoyance.



Ce concert a informé Bluelinea, le 22 juillet, de son intention de déposer auprès de l'AMF, un projet d'OPAS après avoir franchi le seuil des 50% du capital et des droits de vote de la société à l'occasion de la souscription à une augmentation de capital.



Le conseil de surveillance de Bluelinea se réunira le moment venu, connaissance prise du rapport de l'expert indépendant, pour émettre un avis motivé sur ce projet d'offre publique qui devrait être déposé au cours du mois de septembre.





