BLUELINEA : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2022 en croissance de 42%

Chiffre d'affaires du premier semestre 2021 : 34,7 M€

Une Croissance de +13,4%

tirée par la dynamique de la Business Unit Services

Nizerolles, le 23 juillet 2021, après séance de cotation

Le groupe NSE, spécialiste dans la conception, la fabrication et la maintenance d'équipements électroniques de haute technologie plus particulièrement destinés à la Défense, l'Aéronautique Civile, l'Informatique, le Médical et le Ferroviaire, publie son chiffre d'affaires consolidé pour le premier semestre de l'exercice 2021 (clos au 30 juin 2021). NSE est cotée sur Euronext Growth TM à Paris.

Le Groupe a une nouvelle fois démontré toute la résilience de son modèle au cours de ce premier semestre de l'exercice 2021, illustrée par un chiffre d'affaires en croissance de +13,4% à 34,7 M€ proche du niveau d'avant crise du premier semestre 2019.

À nouveau, le semestre a été marqué par un environnement sanitaire et des mesures de restrictions pesantes, avec un impact inévitable sur les activités du Groupe. Le secteur le plus touché demeure logiquement l'Aéronautique Civile. La BU Conception a elle aussi été affectée par la crise sanitaire, menant à des décalages de commandes clients.

Toutefois ces impacts ont été compensés par la diversification des activités et des secteurs adressés par le Groupe. En effet, la BU Services a vu son chiffre d'affaires augmenter fortement grâce aux gains de nouveaux contrats de réparation et la montée en puissance de l'activité MRO Avions. En outre, les filiales internationales du Groupe ont souffert de la crise sanitaire, à l'exception de nos filiales au Canada qui ont particulièrement bien performé sur le semestre, dans les secteurs du Médical, de la Défense et de la logistique.

Ainsi, NSE confirme son ambition de réitérer un niveau de chiffre d'affaires annuel au moins égal à celui de 2020.

La solidité de NSE, son organisation industrielle, sa réactivité, son agilité et sa trésorerie renforcée par quatre exercices bénéficiaires consécutifs demeurent des atouts indéniables pour passer avec sérénité cette crise inédite.

Chiffre d'affaires semestriel 2021 Consolidé (Normes IFRS - non audité) :

CA en k€ S1 2021 S1 2020 Variation Conception 2 734 2 799 -2,3% Intégration 13 488 14 968 -9,9% Services 18 438 12 805 +44,0% Total Consolidé 34 660* 30 572 +13,4%

*Dont Export 10,7 M€

Dynamique de croissance soutenue pour les Services et poursuite de l'impact du Covid-19 sur les Business Units Intégration et Conception.

1/ Maintien d'un bon niveau d'activité de la BU Conception

L'activité Conception s'est légèrement contractée durant le premier semestre 2021, avec un chiffre d'affaires quasi stable de 2,7 M€ au 30 juin. La BU Conception a connu sur les six premiers mois de l'année des décalages de commandes vers les prochains semestres en raison de la conjoncture.

Malgré le contexte sanitaire défavorable, la BUC a maintenu son positionnement stratégique sur le développement et la production d'équipements électroniques performants et a profité de contrats étatiques résilients.

2/ Activité de la BU Intégration soutenue par le développement continu de sa filiale au Canada

Le chiffre d'affaires de la BU Intégration enregistre une baisse de -9,9% sur le premier semestre 2021 et s'établit à 13,5 M€. Comme attendu, la crise qui touche le secteur de l'aéronautique, a freiné le développement commercial du Groupe sur cette activité fortement contributive (20% en 2019). En effet, 2 programmes structurants achevés mi-2020, n'ont pour l'instant pas été renouvelés. Toutefois, cet impact a pu être compensé en partie par le déploiement d'une offre stratégiquement renforcée pour le secteur de la Défense et la diversification en cours des activités du Groupe dans le Médical, et le Ferroviaire.

Le développement des activités internationales au Canada a également permis d'atténuer l'impact de la crise sanitaire sur la BU intégration. En effet, la filiale NSE Automatech a enregistré un chiffre d'affaires de 5,7 M€ en croissance de 0,7 M€, grâce à son positionnement fructueux sur les secteurs du Médical, principalement destiné au marché US, et de la Défense.

Les activités des autres filiales internationales, au Brésil, au Maroc et HICAL-NSE en Inde, qui représentent toujours une faible part du chiffre d'affaires de la BU, devront attendre une normalisation du contexte avant de reprendre le déploiement de leurs activités.

3/ Succès du développement commercial des Services

Après un retour à la croissance au second semestre 2020, la BU Services a accéléré sa dynamique commerciale avec une hausse à +44% au premier semestre 2021, pour atteindre un chiffre d'affaires de 18,4 M€, grâce à des gains de nouveaux marchés sur la réparation d'équipements électroniques et la montée en puissance des activités MRO Avions (Maintenance, Repair and Overhaul).

L'activité des filiales à l'international a été tirée par la croissance de près de 70% du chiffre d'affaires de sa filiale NSE TLS au Canada, dédiée à l'optimisation des délais d'exécution dans la logistique. En effet, NSE TLS a enregistré le gain de contrats structurants sur cette activité amenée à prendre de l'ampleur sur les prochains exercices. En parallèle, NSE India devrait voir son chiffre d'affaires fortement augmenter au second semestre avec la livraison d'un projet d'ampleur, compensant une activité faible sur les six premiers mois de l'année, du fait d'une situation sanitaire locale tendue. Ces relais de croissance restent au cœur de la stratégie d'expansion internationale du Groupe NSE.

Perspectives

Suite à la bonne orientation de son chiffre d'affaires sur ce semestre et à la poursuite du travail d'optimisation industrielle, NSE confirme son ambition de réaliser un niveau de chiffre d'affaires annuel au moins égal à celui de 2020. Cette ambition demeure liée à la normalisation de la situation sanitaire et à un retour à des relations commerciales fluides, notamment par la reprise du transport aérien vers nos filiales.

Dans ce contexte, la BU Services devrait continuer de porter la performance du Groupe, avec le soutien de la BU Intégration, toutefois toujours affectée par le secteur Aéronautique. La BU Conception devrait quant à elle maintenir le niveau d'activité du premier semestre, du fait de décalages de commandes.

Afin de soutenir la croissance pérenne de ses activités, les actions d'améliorations structurelles, de développement de nouveaux marchés, d'amélioration de la compétitivité, ainsi que le déploiement des offres à l'international, seront poursuivies. Ainsi, NSE a décidé d'un plan d'investissement industriel ambitieux pour accompagner sa diversification et son développement avec entre autres l'évolution de son ERP sur la BU Services, ainsi que la digitalisation et l'automatisation de processus sur la BU Intégration.

Lors de ce premier semestre, NSE a bénéficié du soutien de l'État Français par une subvention, dans le cadre du plan ‘France Relance'.

À noter que NSE s'est aussi engagé début 2021 dans la mise en œuvre d'une démarche Responsabilité Sociétale des Entreprises (R.S.E.).

NSE continue d'étudier régulièrement des opportunités de croissance externe sur des marchés où son expertise pourrait être source de création de valeur pour le Groupe.

Prochain communiqué : Résultats semestriels 2021, le 22/10/2021 après bourse.

Le Groupe NSE est spécialisé dans la conception, la fabrication et la maintenance d'équipements électroniques de haute technologie.

À vocation internationale, le Groupe NSE intervient principalement dans les secteurs de la Défense, l'Aéronautique Civile, l'Informatique, le Médical et le Ferroviaire.

La société, fondée en 1983 et dont le siège social est situé à Nizerolles (03) en Région Auvergne Rhône Alpes, a structuré son organisation autour de trois Business Units :

- La "Conception" de produits techniques innovants ;

- L'"Intégration" pour la fabrication d'équipements intégrés pour le compte de grands opérateurs ;

- Les "Services", à travers une offre globale de Services à Valeur Ajoutée à l'international.

NSE dispose de 8 sites industriels en France et de 6 filiales à l'international. NSE emploie plus de 700 personnes, 450 en France, 250 à l'international. Au 31 décembre 2020, le Groupe a réalisé 70 millions € de CA consolidé dont 32% à l'international.

________________

