BLUELINEA : Bluelinea publiera ses résultats semestriels le jeudi 21 octobre 2021.

Bluelinea, opérateur majeur de la filière « Silver Économie » en France, annonce que, en raison d'une modification du calendrier de son Conseil de Surveillance, ses résultats semestriels 2021 seront publiés le jeudi 21 octobre 2021, avant Bourse. La société tiendra le même jour une réunion financière (SFAF) à 8h30 et participera au European MidCap Event.

Prochain rendez-vous : résultats semestriels 2021, le jeudi 21 octobre 2021 (avant Bourse)

A propos de Bluelinea :

« Prendre soin de ses proches, qu'ils soient âgés ou en situation de handicap, à domicile ou en établissement » est la mission principale de Bluelinea, première SilverTech cotée sur Euronext Growth.

L'activité « Seniors & Domicile » accompagne, jour et nuit, des familles et leurs ainés grâce au déploiement des solutions et services « HELP ». En parallèle, l'activité « Établissements connectés » protège les résidents tout en assistant les soignants et personnels de Colocations entre seniors, Résidences Services, EHPAD, centres spécialisés du Handicap ou plus largement d'établissements de santé grâce à la solution modulaire inédite « SERENEA® ».

Fort de cette expertise complémentaire de solutions et de services dédiés au parcours du « bien vieillir », Bluelinea se positionne comme un acteur phare auprès des familles, avec bienveillance et responsabilité.

