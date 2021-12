Bluelinea: acquisition de Securitas Téléassistance finalisée information fournie par Cercle Finance • 30/12/2021 à 07:18

(CercleFinance.com) - Bluelinea annonce la finalisation, le 31 décembre à minuit, de l'acquisition de Securitas Téléassistance, opération annoncée le 25 novembre, et qui lui permet de se hisser dans le Top 5 sur le marché français de la téléassistance estimé à près de 90 millions d'euros par an.



En un an, Bluelinea est ainsi passé de 28.588 familles accompagnées, jour et nuit, grâce au déploiement des solutions et services 'HELP', à 52.473 abonnés à fin 2021, soit une augmentation de 83%, et termine l'année avec une part de marché de plus de 7%.



Cette acquisition, dont le montant reste confidentiel, est autofinancée avec un échéancier de versement des fonds sur 2021 et 2022. Immédiatement créatrice de valeur, elle aura un impact positif sur les résultats de Bluelinea et contribuera à l'atteinte d'un EBITDA positif fin 2022.