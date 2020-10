Bluegem Capital Partners acquiert le Groupe Beaba auprès de Bridgepoint

(AOF) - Le fonds d'investissement européen Bluegem Capital Partners a annoncé avoir acquis le groupe Beaba, propriétaire des marques Beaba et Red Castle, auprès de Bridgepoint, Indigo et Société Cantilienne de Participations. Après avoir mené une réorganisation capitalistique et financière du Groupe en 2017, Bridgepoint avait confié la présidence du groupe à Julien Laporte pour en accélérer la transformation.

Conforté par les '' très bonnes ventes '' du groupe malgré la période de turbulences liée au Covid-19, Bridgepoint indique qu'il avait confié un mandat de cession à Clearwater International au début de l'été 2020.

Bluegem et l'équipe dirigeante précisent qu'ils ont pour ambition de poursuivre la stratégie de croissance actuelle de la société et d'en faire un leader européen de la puériculture.

" Nous sommes reconnaissants du fort support de Bridgepoint durant ces dernières années. Nous sommes très heureux de démarrer cette nouvelle étape de développement avec Bluegem qui va nous permettre d'accélérer notre croissance internationale et nos innovations produit " a déclaré Julien Laporte, PDG du groupe Beaba.