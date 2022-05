Bluebell demande à Saint-Gobain de se réorganiser

(AOF) - Saint-Gobain gagne 1,81% à la bourse de paris, à 52,84 euros par action, alors que des rumeurs de presse font état de pressions de la part de Bluebell Investment pour pousser le groupe à se réorganiser. Selon le Financial Times, qui a eu accès à des échanges épistolaires remontant jusqu'en décembre dernier, le fonds activiste appelle notamment le français à remplacer son président, Pierre-André de Chalendar, PDG du groupe pendant dix ans, par un président indépendant lors de l'assemblée générale des actionnaires de juin.

Pierre-André de Chalendar avait cédé la direction générale de Saint-Gobain l'an passé à Benoit Bazin, tout en continuant d'exercer la Présidence du Conseil d'administration. Mais Bluebell a estimé dans une lettre datant de mi-mars qu'il était "tout à fait la meilleure pratique d'avoir un président indépendant pour une société cotée en bourse sans actionnaire de contrôle".

Le fonds reproche également à Saint-Gobain ses "performances décevantes [...] tant du point de vue de l'exploitation que du rendement total pour les actionnaires", rapporte le FT, le titre ayant perdu 16% depuis le début de l'année. Il l'appelle ainsi, dans des lettres adressées en décembre à Pierre-André de Chalendar et Benoit Bazin, à scinder, introduire en bourse ou à vendre ses activités de distribution et de se concentrer sur son activité principale, les matériaux de construction.

Bluebell estime qu'il y a peu d'avantages concurrentiels à conserver cette activité, qui vend également des produits autres que ceux fabriqués par Saint-Gobain. Or ce dernier a multiplié les opérations stratégiques ces derniers mois, cédant ses activités de distribution spécialisées au Royaume-Uni ou en Pologne, et multipliant les acquisitions et les investissements dans les matériaux, tels que dans le gypse en Afrique ou les isolants en France et en Inde.

"L'industrie des matériaux de construction offre des opportunités significatives étant donné les besoins à long terme de rénovation du parc immobilier en Europe et en Amérique du Nord", ont écrit les partenaires de Bluebell, Marco Taricco et Giuseppe Bivona, dans une lettre datée du 13 décembre et rapporté par le quotidien britannique.

Bluebell, qui s'était déjà fait remarqué en France l'an passé en faisant tombé le PDG de Danone, Emmanuel Faber, ne détiendrait pas plus de 0,5% du capital de Saint-Gobain.

En réponse aux revendications du fonds, le spécialiste des matériaux de construction a déclaré vouloir poursuivre la mise en oeuvre de sa stratégie exposée lors de sa dernière Journée Investisseurs, tout en appréciant les suggestions des investisseurs et en ayant un dialogue constructif avec eux.

Points clés

- Leader mondial des matériaux pour l’habitat, créé en 1665 ;

- Chiffre d’affaires de 44,2 Mds€ répartis en 5 branches, l’Europe du nord pour 34 %, l’Europe du sud & Afrique (dont la France) pour 32 %, les Amérique pour 13 % et les Solutions haute performance pour 15 % ;

- Activité destinée à 54 % à la rénovation et aux infrastructures (52 %), devant la construction neuve résidentielle (22 %) ou industrielle (10 %), la mobilité (7 %) et les autres industries ;

- Modèle d’affaires fondé sur un portefeuille complet de marques et une approche par solutions : gains de productivité pour les professionnels de la construction, bien-être pour l’utilisateur final et performance & innovation sur mesure pour le client industriel ;

- Capital éclaté (8,3 % pour les salariés), Pierre-André de Chalendar, présidant le conseil d’administration de 14 membres, Benoît Bazin assurant la direction générale ;

- Bilan solide avec un maintien de la dette nette à 7,3 Mds€ (35 % des fonds propres) et 2,9 Mds€ d’autofinancement libre.

Enjeux

- Plan stratégique « Grow & Impact » lancé en octobre 2021 : croissance supérieure aux marchés / offre de solutions intégrées, différenciées pour la décarbonation de la construction / investissements industriels autour de 1,5 Md€ ;

- Stratégie d’innovation avec 3 principes, anticipation des normes, intégration du digital dans la production et les parcours clients et croissance durable : structurée par 20 plateformes partagées par les métiers clients industriels et construction : matériaux intelligents, robotisation, allègement des matériaux, réduction de l’empreinte carbone dans les process de fabrication… / expérience client avec 90 % des ventes couvertes par le PIM, « pricing digital » accélérant les ventes / en interne, programme Open sous forme de « Digital journey », Datala, partenariats avec les start-up portés par NOVA… / en externe, partenariats avec centres de recherche, participation aux projets EAGLE, WOOL2LOOP ou Optivind…, et co-développement avec les clients ;

- Stratégie environnementale intégrée à l’offre produits, 72 % du portefeuille contribuant à la réduction des émissions de CO2, visant la neutralité totale en 2050 et dotée d’objectifs 2030 : réduction de 33 % des émissions de CO2 vs 2017 via une enveloppe de 1 Md€ d’investissements industriels et de R&D / économie circulaire évitant le prélèvement de matières premières / recherche dans les piles à combustible à oxygène solide ;

- Après 2 Mds€ d’acquisitions et autant de cessions en 2021, émergence d’un groupe positionné sur des secteurs en forte croissance, notamment la chimie de construction ;

- Intégration de Chryso et Rockwool India et réalisation de l’OPA sur GPC Applied Technologies.

Défis

- Caractère cyclique de l’activité, 4/5 èmes des ventes étant réalisées dans le secteur de la construction ;

- Impact de l’inflation des matières premières et de l’énergie plus que compensé par la capacité à faire accepter la hausse des prix de vente (10,3 % au 4 ème trimestre 2021) ;

- Inconnues sur le montant total des réparations de la tour Genfell à Londres, à laquelle la filiale locale avait apporté des revêtements et de la mousse isolante ;

- Après des performances financières record en 2021, objectif 2022 d’une croissance des ventes supérieure à celle du marché, d’investissements industriels de 1,8 Md€ et d’une nouvelle progression du résultat d’exploitation ;

- Dividende 2021 de 1,63 € et rachat d’actions pour 400 M€.

Consolidation dans la chimie de la construction

La chimie de la construction permet de décarboner le ciment et le béton en divisant par trois ou quatre leur bilan carbone. Saint-Gobain, a donc choisi de se développer dans ce métier, pour lequel le marché mondial est évalué entre 60 et 70 milliards d’euros. Il a mené deux grandes acquisitions en 2021 dans ce domaine, concurrençant ainsi le leader mondial, Sika. Après avoir repris le français Chryso (additifs pour béton et ciment de l'ex-Materis) pour 1 milliard d'euros, le leader mondial des matériaux de construction a racheté pour 2 milliards d'euros l'américain, coté au Nasdaq, GCP Applied Technologies. Quant au suisse Sika, il a acquis pour une valeur d'entreprise de 5,2 milliards d'euros le groupe MBCC. Ce dernier est bien plus gros que GCP avec un chiffre d’affaires de 2,7 milliards d'euros, contre 1 milliard pour la nouvelle acquisition américaine de Saint-Gobain.