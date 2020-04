Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Blue Solutions : projet d'OPAS déposé Cercle Finance • 09/04/2020 à 15:50









(CercleFinance.com) - BNP Paribas et Natixis, agissant pour le compte de la société Bolloré, ont déposé auprès de l'AMF un projet d'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions Blue Solutions, projet annoncé le 12 mars, puis modifié le 17 mars. Bolloré s'engage irrévocablement à acquérir au prix unitaire de 17 euros, la totalité des 6.437.704 actions existantes non détenues individuellement par elle, représentant 22,07% du capital et 20,70% des droits de vote. Elle demandera la mise en oeuvre à l'issue de l'offre d'un retrait obligatoire visant les actions non présentées à l'offre, au prix unitaire de 17 euros, les actions détenues par les actionnaires minoritaires ne représentant pas plus de 10% du capital et des droits de vote.

Valeurs associées BLUE SOLUTIONS Euronext Paris 0.00%