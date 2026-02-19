Blue Owl interrompt les rachats de l'un de ses fonds, aggravant ainsi la chute des actions de capital-investissement

La société de capital privé Blue Owl Capital OWL.N vend pour 1,4 milliard de dollars d'actifs de trois de ses fonds de crédit afin de restituer du capital aux investisseurs et de rembourser la dette, en interrompant définitivement les rachats dans l'un des fonds, a déclaré la société, alors que le prêt direct et les actions de logiciels sont sous pression. Cette vente intervient alors que les actions du secteur des logiciels ont été malmenées sur les marchés ces derniers mois, les pertes se répercutant sur les sociétés de crédit privées telles que Blue Owl, dont les actions ont été divisées par deux au cours de l'année écoulée, et qui ont financé une grande partie de la croissance du secteur. L'explosion des dépenses liées à l'intelligence artificielle est compensée par un repli réciproque dans les secteurs les plus vulnérables à ses perturbations, car la peur de l'IA tire également vers le bas les actions des secteurs du crédit privé, de l'immobilier, de l'analyse de données, des services juridiques et de l'assurance.

Selon l'économiste Mohamed El-Erian, ces changements rappellent les premiers jours de la crise financière de 2008.

« S'agit-il d'un moment "canari dans le coalmine", semblable à celui d'août 2007? » a écrit Mohamed El-Erian sur X jeudi. "La question sera présente à l'esprit de certains investisseurs et décideurs politiques ce matin, alors qu'ils évaluent la nouvelle selon laquelle Blue Owl met fin aux rachats.

L'action de Blue Owl a chuté de plus de 8 % jeudi, à la suite de la publication de la nouvelle après la fermeture des marchés mercredi.

La nouvelle a déclenché un mouvement de repli plus large parmi les sociétés de capital-investissement: Apollo Global Management APO.N a chuté de près de 6 %, Ares ARES.N d'environ 6 %, KKR & Co. KKR.N de près de 4 % et Carlyle Group

CG.O de plus de 5 % jeudi.

La dette que Blue Owl vend est répartie sur 128 entreprises différentes dans 27 secteurs, mais la plus grande concentration, 13 %, se trouve dans le secteur malmené des logiciels et des services, a déclaré la société mercredi. L'indice S&P 500 Software & Services .SPLRCIS a perdu environ 2 000 milliards de dollars depuis son pic d'octobre, la moitié des pertes ayant été enregistrées ce mois-ci.

Les prêts sont détenus par trois fonds de crédit: 600 millions de dollars dans Blue Owl Capital Corp II, 400 millions de dollars dans Blue Owl Technology Income Corp et 400 millions de dollars dans Blue Owl Capital Corp OBDC.N . Le produit sera utilisé en partie pour payer les investisseurs de Blue Owl Capital Corp II, que la société a tenté sans succès de fusionner avec le fonds coté en bourse l'année dernière, et pour rembourser la dette, a déclaré la société. Les deux autres fonds utiliseront les liquidités pour rembourser leurs dettes. La société interdit également de façon permanente les rachats dans le fonds Capital Corp. II à l'avenir.

"Le conseil d'administration d'OBDC II a l'intention de donner la priorité à la fourniture de liquidités à tous les actionnaires de manière proportionnelle par le biais de distributions trimestrielles de remboursement de capital, qui sont destinées à remplacer les futures offres publiques d'achat trimestrielles et peuvent être financées par les bénéfices, les remboursements, d'autres opportunités de vente d'actifs ou des transactions stratégiques", a déclaré la société. La société a retiré le plan de fusion précédent à la suite des protestations des investisseurs qui ont frappé les actions de la société plus large. Les rachats avaient déjà été interrompus lorsque Blue Owl a annoncé le plan initial de fusion du petit fonds avec son homologue coté en bourse, mais Blue Owl avait déclaré qu'ils reprendraient ce trimestre.

PRESQUE AU PAIR

La société a indiqué qu'elle recevait 99,7 % de la valeur nominale des prêts, ce qui signifie qu'elle est très proche de leur valeur d'origine. Ce prix correspond également au niveau auquel Blue Owl inscrit les actifs dans ses livres, un processus qui a fait l'objet d'un examen minutieux au cours de l'année écoulée, les investisseurs particuliers et institutionnels exigeant davantage de transparence de la part des gestionnaires d'actifs autres que les actions et les obligations traditionnelles. Craig Packer, co-président de Blue Owl, a déclaré à Reuters que le prix de vente est "une déclaration extrêmement forte", en particulier lorsque "les investisseurs posent des questions sur les marques et la qualité du portefeuille, le risque concernant le logiciel, toutes les questions sont posées".

La réaction des investisseurs à cette vente montre à quel point les particuliers fortunés qui ont investi dans le crédit privé sont nerveux, compte tenu de la récente chute des actions du secteur des logiciels et des inquiétudes persistantes concernant le crédit.

Les pertes subies par les valeurs logicielles se sont répercutées sur les gestionnaires d'actifs, et des sociétés comme Blue Owl ont été assaillies de questions ces dernières semaines concernant leurs investissements . Les actions du fonds coté en bourse ont augmenté de moins de 1 %.

DES ÉVALUATIONS AU PRIX DU MARCHÉ

Selon M. Packer, les dirigeants ont commencé à discuter avec des acheteurs potentiels après l'échec de la fusion, afin de trouver un moyen de restituer du capital aux actionnaires. La vente est le type de transaction qui avait été envisagé lors du lancement du fonds il y a huit ans, a déclaré M. Packer.

Blue Owl a refusé de nommer les acheteurs, les décrivant comme "des investisseurs nord-américains de premier plan dans le domaine des pensions publiques et de l'assurance". Ils achètent tous des parts égales, a précisé M. Packer.

La vente permettra à Blue Owl Capital Corp II de restituer aux investisseurs jusqu'à 30 % de sa valeur nette d'inventaire actuelle, soit 2,35 dollars par action. Sur la base du dernier nombre d'actions publié, cela signifie que le paiement total s'élèvera à environ 268 millions de dollars.

Brian McKenna, analyste chez Citizens, a déclaré dans une note que l'opération signifiait que les évaluations étaient "conformes au marché et validées, à notre avis", et a ajouté qu'il était "prudent" de prêter attention à ce fonds de détail relativement petit car "l'expérience de l'investisseur, en particulier dans le domaine de la richesse privée, est de loin le plus grand facteur de succès dans le canal à long terme". Marc Lipschultz, co-directeur général de Blue Owl, a déclaré la semaine dernière que les logiciels représentaient 8 % de tous les actifs de la société.

Les investisseurs ont retiré 15,4 % des actifs de Blue Owl Technology Income Corp en janvier, après que la société a relevé la limite de rachat de 5 %. Les sociétés de logiciels représentent 46 % des actifs de ce fonds, a déclaré M. Packer.

"Nous aimons gérer ce fonds avec beaucoup de liquidités", a déclaré M. Packer.

"Les gens nous ont pressés sur ce point et nous avons reconnu qu'un secteur comme la santé, les technologies de l'information, est principalement constitué de logiciels", a ajouté M. Packer.