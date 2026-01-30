 Aller au contenu principal
Blue Origin, la société de Bezos, interrompt le programme de la fusée New Shepard pour se concentrer sur l'atterrisseur lunaire
information fournie par Reuters 30/01/2026 à 21:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société spatiale Blue Origin de Jeff Bezos a annoncé vendredi qu'elle mettait en pause les vols de New Shepard, sa fusée de tourisme spatial, afin de consacrer ses ressources à son programme d'alunissage avec la Nasa.

