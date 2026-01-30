Blue Origin, la société de Bezos, interrompt le programme de la fusée New Shepard pour se concentrer sur l'atterrisseur lunaire

La société spatiale Blue Origin de Jeff Bezos a annoncé vendredi qu'elle mettait en pause les vols de New Shepard, sa fusée de tourisme spatial, afin de consacrer ses ressources à son programme d'alunissage avec la Nasa.