Blocage du fret et des passagers dans les ports corses

AJACCIO, 15 janvier (Reuters) - Les cinq ports de la Corse ne reçoivent ni fret ni passagers en raison d'un conflit qui pèse depuis sept jours sur la desserte entre l'île et le continent. Le STC (syndicat des travailleurs corses) bloque notamment les navires de la Corsica Linea pour faire pression sur la direction de la compagnie, afin qu'elle règle un conflit avec la CMN (compagnie méridionale de navigation) sur l'exploitation de la liaison entre les deux rives de la Méditerranée. A ce mouvement social, s'est rajouté une action "port mort", conduite pour 72 heures par la CGT pour protester au plan national contre la réforme des retraites. En raison de la situation, Corsica Linea a annoncé dans un communiqué l'annulation de 18 traversées jusqu'à vendredi. Selon la direction de la compagnie, « une trentaine » au total ont été annulées depuis le début du conflit. (Paul Ortoli, édité par Jean-Michel Bélot)

