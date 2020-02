Bleus: l'Euro-2020 s'éloigne pour Dembélé, de nouveau blessé

Ousmane Dembele lors du match entre le FC Barcelone et Levante, au Camp Nou le 2 février 2020. ( AFP / LLUIS GENE )

Le cauchemar continue pour Ousmane Dembélé: à peine revenu de blessure, l'ailier français s'est à nouveau gravement blessé à une cuisse, a annoncé mardi le FC Barcelone, un gros coup dur pour son club et surtout pour les Bleus à quatre mois de l'Euro-2020.

La loi des séries... Blessé à répétition aux cuisses, l'attaquant champion du monde risque de devoir tirer un trait sur l'Euro (12 juin-12 juillet) avec l'équipe de France, car le club catalan a annoncé "une rupture complète du tendon proximal du biceps fémoral de la cuisse droite", et la durée de son absence pourrait s'élever à quatre mois selon la presse espagnole.

Un calvaire pour "Dembouz" (9 matches, 1 but cette saison), qui avait déjà quitté la pelouse du Camp Nou en pleurs, crampons à la main, le 27 novembre dernier contre Dortmund en Ligue des champions, date de sa dernière blessure : une "lésion musculaire au biceps fémoral de la cuisse droite", au même endroit.

- Six blessures en 2019 -

A 22 ans, l'ailier, vainqueur du Mondial-2018 en Russie, a déjà totalisé six blessures en 2019. Il a manqué 63 matches officiels depuis son arrivée au Barça à l'été 2017, et ce chiffre risque fort de gonfler avec la blessure annoncée ce mardi.

Lundi, l'explosif ailier gauche à la santé fragile a quitté la session d'entraînement avant ses équipiers, visiblement touché à la jambe droite.

Alors que le club avait tablé sur dix semaines d'absence (jusqu'à mi-février) après sa blessure contre le Borussia, l'ancien Rennais avait repris l'entraînement avec le reste du groupe il y a quelques jours.

Ousmane Dembélé blessé à la cuisse sort du terrain accompagné par le médecin du FC Barcelone lors du match à Getafe, le 16 septembre 2017 ( AFP / PIERRE-PHILIPPE MARCOU )

Et il avait déjà souffert de la même blessure que celle annoncé mardi, une rupture complète du tendon proximal du biceps fémoral mais de l'autre cuisse, la gauche. C'était lors de son troisième match sous le maillot du Barça, en septembre 2017, en réalisant une talonnade en fin de course contre Getafe, et cette blessure l'avait mis au repos forcé pendant près de cinq mois.

Il s'agit là d'un énorme coup dur pour le club blaugrana, qui avait décidé de ne pas recruter d'attaquant durant le mercato d'hiver pour pallier l'absence de Luis Suarez, opéré du genou droit le 12 janvier et absent jusqu'à mi-mai, en misant sur un retour proche de l'ailier français.

- Des ailes dépeuplées en Bleu -

Et c'est un coup de massue aussi chez les Bleus, où sa blessure affaiblit encore un peu plus les ailes, déjà orphelines de Florian Thauvin et Kingsley Coman, blessés.

"Mon frère, je sais que pour toi ça doit faire beaucoup et que ça devient insoutenable, mais il faut que tu restes fort malgré tout", l'a soutenu son équipier en Bleu Kylian Mbappé, sur Twitter, mardi. "Bien sûr c'est plus facile à dire qu'à faire mais moi je serai toujours là pour te soutenir et je sais que tu vas revenir nous épater", a ajouté le prodige français.

Dans le secteur offensif, la baisse de forme de Jonathan Ikoné à Lille et la mauvaise passe de Thomas Lemar commencent à limiter les options du sélectionneur Didier Deschamps, même s'il est habitué à y faire évoluer Blaise Matuidi, un profil moins offensif que celui d'un pur ailier, et Kylian Mbappé, pourtant recentré dans l'axe en club avec le Paris SG.

Deschamps avait déjà épinglé Dembélé pour son hygiène de vie discutable, en déclarant en 2018: "À lui de prendre conscience de toutes les exigences du football de haut niveau. Je ne pense pas qu'il en a totalement conscience".

"DD" peut toutefois toujours compter sur Nabil Fekir, régulièrement appelé quand il a été opérationnel, ou encore Anthony Martial, même si celui-ci n'a plus porté le maillot bleu depuis mars 2018. Mais la probable perte de Dembélé, dribbleur imprévisible, pourrait peser lourd à l'Euro...

