Bleus: Deschamps prolongé, avec le Mondial-2022 pour horizon

Le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps remercie les supporteurs à la fin du match victorieux contre l'Albanie en qualif pour l'Euro-2020, le 17 novembre 2019 à Tirana ( AFP / FRANCK FIFE )

Le bail de Didier Deschamps à la tête des Bleus a été prolongé mardi jusqu'au Mondial-2022 au Qatar, où le sélectionneur de 51 ans tentera d'apporter un nouveau trophée à la Fédération présidée par Noël Le Graët, son indéfectible allié.

La décision a été entérinée à l'unanimité du comité exécutif de la Fédération française de football mardi midi, a appris l'AFP de source proche du dossier. Une conférence de presse est prévue à 16H00 au siège parisien de la FFF en présence de Le Graët et Deschamps.

Le Basque a quitté son survêtement de l'OM à l'été 2012 pour enfiler le costume de patron des Bleus et depuis, les prolongations de contrat s'enchaînent au rythme des réussites sportives: qualification au Mondial-2014, finale de l'Euro-2016 puis qualification au Mondial-2018.

Fidèle à sa règle d'or, le président de la FFF a converti la participation des Bleus au prochain Championnat d'Europe (12 juin-12 juillet) en deux années et demie de contrat supplémentaires.

"Didier et moi, on se reverra après la +qualif'+, au mois de décembre, et, en très peu de temps certainement, on trouvera la possibilité de continuer, mais pas avant la fin (des qualifications)", avait indiqué en avril l'inamovible dirigeant, à l'origine de la nomination de Deschamps en remplacement de Laurent Blanc.

- Longévité record ? -

Peu importe les résultats l'été prochain, le sélectionneur aura l'assurance de pouvoir défendre le titre mondial lors du tournoi organisé en novembre et décembre 2022 au Qatar.

Une décennie à la tête des Bleus, ce serait inédit. Le record de longévité appartenant à Michel Hidalgo, huit ans et six mois entre janvier 1976 et juin 1984, serait alors largement dépassé.

"Son management depuis dix ans a évolué. Je trouve qu'il a beaucoup gagné en sérénité, en complicité avec les joueurs aussi. Il a réussi à être à la fois complice et exigeant, c'est ce qui est très difficile à faire", assurait en novembre à l'AFP Guy Stéphan, son fidèle adjoint à Marseille puis chez les Bleus.

Milieu de terrain et capitaine des champions du monde 1998 puis des champions d'Europe 2000, Deschamps s'est mué en entraîneur à succès avec notamment une finale de Ligue des champions avec Monaco (2004), la remontée de la Juventus Turin en Serie A (2007) et un titre de champion de France avec Marseille (2010).

Enfiler le "Bleu" de chauffe n'a pas atténué sa réussite. Sous sa direction, l'équipe de France n'a cessé de progresser dans les grandes compétitions, des quarts de finale du Mondial-2014 au sacre de Moscou en 2018, en passant par la finale de l'Euro-2016 perdue à domicile contre le Portugal en prolongation.

- "Pas d'usure" -

Le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps (d) donne des instructions lors du matchg contre l'Albanie en qualif pour l'Euro-2020, le 17 novembre 2019 à Tirana ( AFP / FRANCK FIFE )

"Le métier n'est pas le même que celui d'entraîneur où vous êtes dans la machine à laver en permanence. Sélectionneur, il y a des pics à chaque rassemblement, mais aussi des moments pour souffler, s'oxygéner et pour faire autre chose. De ce côté-là, depuis que je le connais, il est épanoui pleinement dans ce qu'il fait. Il n'y a pas d'usure", glisse Stéphan.

La flamme est en effet intacte, à en croire l'intéressé lui-même, "totalement épanoui dans cette fonction". "A partir du moment où je suis animé par cette même passion, que ma détermination et mon envie sont au maximum... Je n'ai pas de limite d'âge en tant que sélectionneur", confiait-il en novembre, avant de fêter en Albanie son 100e match sur le banc des Bleus.

Hasard ou pas, ce technicien parfois épinglé pour sa frilosité avait choisi cette rencontre à Tirana pour opérer un improbable coup tactique avec un schéma à trois défenseurs centraux, une première sous son règne.

"Il y aura encore des gens qui ne seront pas contents, qui vont critiquer sa manière de +manager+, de faire jouer l'équipe. Quoi qu'il arrive dans le football, il y aura toujours des choses à dire, des critiques", assurait en novembre Robert Pirès auprès de l'AFP.

Mais pour celui qui a réalisé le doublé 1998/2000 à ses côtés, Deschamps est plus que jamais l'homme de la situation. "Les joueurs le respectent énormément car c'est un des plus beaux palmarès en tant que joueur, mais aussi en tant qu'entraîneur. Les joueurs ne peuvent pas lui faire à l'envers, c'est le gros avantage qu'il a".

jta-ama-nb/jed/dhe