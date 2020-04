Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BlaclRock : au-dessus des attentes au T1 Cercle Finance • 16/04/2020 à 14:22









(CercleFinance.com) - BlackRock publie au titre des trois premiers mois de 2020 un bénéfice net ajusté en repli de -2% à 1,032 milliard de dollars, soit 6,60 dollars par action. Le BPA est supérieur de 20 cents à l'estimation moyenne des analystes. Le géant de la gestion d'actifs revendique par ailleurs une marge opérationnelle ajustée à 44,7%, pour des revenus en croissance de 11% à 3,71 milliards.

Valeurs associées BLACKROCK NYSE +3.37%