par Milana Vinn et Amy-Jo Crowley

Blackstone BX.N , Warburg Pincus et Apollo APO.N sont en pourparlers pour aider GTCR à financer son opération de retrait de la cote de Global Payments GPN.N , d'un montant d'environ 50 milliards de dollars , selon trois personnes proches du dossier.

Ces sociétés de capital-investissement discutent actuellement d'éventuels investissements en actions ou en actions privilégiées qui contribueraient à financer le projet d'acquisition de ce prestataire de services de paiement par GTCR, ont précisé ces sources, tout en soulignant que les discussions étaient en cours et qu'aucun accord n'avait encore été conclu.

GTCR a fait part de son intention de conclure un accord concernant Global Payments dans un document réglementaire déposé vendredi, quelques jours après que Reuters eut rapporté que GTCR et Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) avaient mis fin à leur projet de consortium.

Les représentants de Blackstone, Apollo et Warburg Pincus ont refusé de commenter, tandis que GTCR et Global Payments n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Une telle opération figurerait parmi les plus importantes opérations de rachat par endettement (LBO) du secteur des paiements de ces dernières années, et permettrait de vérifier si les investisseurs privés sont prêts à engager des sommes substantielles dans de grandes entreprises de services financiers axées sur la technologie, à un moment où les marchés traditionnels du financement par emprunt restent sélectifs pour les acquisitions de plusieurs milliards de dollars.

Les sources proches du dossier ont souligné que la mise en place du financement restait complexe compte tenu des récentes difficultés commerciales de Global Payments et de l'important montant de capitaux nécessaire pour mener à bien le rachat. L'opération pourrait nécessiter des apports substantiels de la part d'investisseurs en actions et en actions privilégiées afin de réduire le recours à l'endettement.

Global Payments a connu des difficultés ces dernières années en raison d'un ralentissement de sa croissance organique et des inquiétudes des investisseurs face à la concurrence des nouveaux acteurs de la fintech et des services de paiement, ce qui a contribué à une baisse de sa valorisation boursière par rapport aux sommets atteints pendant la pandémie.

Blackstone et Apollo sont devenus des acteurs majeurs du financement par capitaux privés pour les acquisitions de grande envergure, s'impliquant de plus en plus dans des opérations qui, historiquement, auraient été financées principalement par le biais des marchés de la dette syndiquée.

Warburg Pincus possède une longue expérience en matière d'investissements dans les sociétés de services financiers et de fintech, notamment dans les entreprises spécialisées dans les technologies de paiement et bancaires.

GTCR détient une participation de 16,35% dans Global Payments et en est le principal actionnaire.

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