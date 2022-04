Blackstone voudrait mettre la main sur Atlantia

(AOF) - Le fonds d'investissement Blackstone serait en discussions avec la famille Benetton pour préparer un éventuel retrait de la cote d'Atlantia, selon l'agence de presse américaine Bloomberg. La société italienne d'exploitation d'autoroutes et d'aéroport est également la cible d'une offre de rachat non contraignante avec les groupes de capital-investissement Global Infrastructure Partners (GIP) et Brookfield Infrastructure, en partenariat avec l'espagnol ACS.

