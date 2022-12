Blackstone va limiter les rachats sur un important fonds immobilier

AOF - EN SAVOIR PLUS

Or, Blackstone Real Estate Income Trust a reçu des demandes de rachats représentant 2,7% de la valeur liquidative en octobre, soit environ 1,8 milliard de dollars, et des demandes de rachats dépassant le seuil de 5% sur le trimestre.

(AOF) - Le gestionnaire d'actifs alternatifs Blackstone va limiter les rachats sur son fonds immobilier, Blackstone Real Estate Income Trust, qui affiche un encours de 69 milliards de dollars. Dans un document déposé sur le site du fonds, celui-ci précise que depuis sa création il y a six ans, la limite des rachats s’élève à un maximum de 2% de la valeur liquidative sur un mois et de 5% sur un trimestre.

