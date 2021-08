Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Blackstone : va investir plus de 700 M£ pour des studios information fournie par Cercle Finance • 02/08/2021 à 12:18









(CercleFinance.com) - Blackstone et Hudson Pacific Properties (HPP) vont créer un nouveau centre pour la production cinématographique, télévisuelle et numérique à Broxbourne, Hertfordshire. L'acquisition, avec un investissement total prévu de plus de 700 millions de livres sterling, sera la première expansion de leur plate-forme Sunset Studios en dehors des États-Unis. Le site sera l'un des plus grands campus de studios de cinéma et de télévision de classe mondiale. Sunset Studios a accueilli certains des plus grands succès sur petit et grand écran, notamment When Harry Met Sally et La La Land, ainsi que de nombreux films primés aux Oscars.

Valeurs associées THE BLACKSTONE NYSE -1.24%