Blackstone va investir 705 millions de dollars dans la banque indienne Federal Bank pour une participation de 9,9 % par l'intermédiaire d'une société affiliée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Remaniement du titre et du premier paragraphe, ajout de détails dans l'ensemble de l'article)

La société de capital-investissement Blackstone investira 61,97 milliards de roupies (705,05 millions de dollars) dans la banque indienne Federal Bank FED.NS pour une participation de 9,9% par le biais d'actions préférentielles et de bons de souscription d'actions, a déclaré la banque indienne vendredi.

La conclusion de l'opération donnera à Asia II Topco XIII Pte Ltd, la filiale de Blackstone basée à Singapour qui a conclu l'accord d'achat d'actions avec la banque, le droit de nommer un administrateur non exécutif au conseil d'administration de la Federal Bank.

L'achat est soumis à l'approbation de la Reserve Bank of India et de la Competition Commission of India.

La banque a également besoin de l'approbation des actionnaires pour l'émission d'actions préférentielles et le siège au conseil d'administration, qui sera décidé lors de son assemblée générale extraordinaire du 19 novembre 2025.

Les actions de la Federal Bank ont augmenté de 1,5 % à 231,37 roupies après l'annonce.

(1 $ = 87,8950 roupies indiennes)