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Blackstone va acquérir une participation de plus de 15 % dans la société indienne IIFL Finance
information fournie par Reuters 10/11/2026 à 11:57

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Blackstone BX.N va acquérir une participation de plus de 15 % dans la société indienne IIFL Finance dans le cadre d'une émission préférentielle de titres d'une valeur maximale de 64,14 milliards de roupies (682,87 millions de dollars), a annoncé mardi cette société financière non bancaire.

(1 $ = 93,9275 roupies indiennes)

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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