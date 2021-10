Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Blackstone : signe un partenariat avec HSM information fournie par Cercle Finance • 12/10/2021 à 13:51









(CercleFinance.com) - Blackstone et Hipgnosis Song Management (HSM) annoncent aujourd'hui la signature d'un partenariat. Dans le cadre de cet accord, Blackstone va investir environ 1 milliard de dollars pour acquérir des droits musicaux et gérer des catalogues. Hipgnosis Song Management est l'une des principales sociétés de conseil du secteur en matière d'actifs musicaux. La société est le conseiller en investissement de Hipgnosis Songs Fund, le plus grand investisseur britannique de catalogues musicaux et de redevances avec des actifs bruts d'environ 2,2 milliards de dollars. ' Blackstone prendra une participation dans HSM et soutiendra l'expansion de son infrastructure et de ses fonctions commerciales, notamment le développement de nouvelles compétences en matière de gestion des chansons, de capacités en science des données et de solutions technologiques ' indique la direction.

