Blackstone s'apprête à acquérir environ 16 % d'IIFL Finance, dans le cadre d'un nouveau pari des investisseurs étrangers sur les établissements de crédit indiens

Blackstone BX.N va acquérir environ 16 % d'IIFL Finance IIFL.NS pour 50 milliards de roupies, soit environ 535 millions de dollars, a annoncé mardi cette société indienne de financement non bancaire, prolongeant ainsi la vague d’investissements réalisés par des entreprises internationales dans le secteur financier de la troisième économie d’Asie, alors qu’elles cherchent à s’implanter sur son marché du crédit en pleine croissance.

Parmi les transactions récentes, on peut citer le projet d’acquisition par la société canadienne Fairfax Financial Holdings d’une participation de 60,72 % dans IDBI Bank IDBI.NS , l’achat par Bank of America BAC.N d’une participation de 49,9 % dans la branche de crédit non bancaire de Jio Financial Services JIOF.NS , l’investissement de la société japonaise MUFG < 8306.T> dans Shriram Finance SHMF.NS , et l’acquisition par la banque Emirates NBD, basée à Dubaï, d’une participation de 60 % dans RBL Bank RATB.NS .

L'investissement de Blackstone dans IIFL Finance lui permettra d'accéder à des segments en forte croissance, notamment les prêts garantis par de l'or et le crédit aux petites entreprises.

Cet investissement s’inscrit dans le cadre d’une levée de fonds de 64,14 milliards de roupies (682,87 millions de dollars) menée par IIFL, qui comprend également un investissement de 12,64 milliards de roupies de la part des actionnaires existants Nirmal Jain et R. Venkataraman, ainsi qu’un apport supplémentaire de 1,5 milliard de roupies provenant d’Anchorage Capital.

Blackstone investira par le biais d’actions privilégiées obligatoirement convertibles.

“Cet investissement renforce notre bilan et nous donne la marge de manœuvre nécessaire pour développer nos activités, investir davantage dans la technologie et approfondir nos partenariats de co-prêt avec les banques”, a déclaré Nirmal Jain, fondateur et directeur général d’IIFL Finance.

Cet investissement permettra de porter le ratio de solvabilité d’IIFL Finance de 17 % à environ 30 %, a indiqué la société.

Ces capitaux supplémentaires soutiendront la croissance de ses activités de crédit garanti, en particulier le financement sur or, et pourraient contribuer à améliorer ses notations de crédit et à réduire ses coûts d’emprunt à terme, a ajouté la société.

À la fin du mois de septembre, IIFL Finance disposait d’actifs sous gestion s’élevant à 1 240 milliards de roupies, sur une base consolidée. Le pourcentage de ses actifs non performants bruts par rapport au total de ses prêts s’élevait à 1,5 %, en baisse de 7 points de base par rapport à trois mois auparavant.

(1 dollar = 93,9275 roupies indiennes)