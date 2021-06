BLACKSTONE rachète Home Partners of America pour 6 milliards de dollars

(AOF) - Blackstone Real Estate Income Trust (BREIT) a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord définitif pour acquérir un spécialiste de la location et ventes de maison, Home Partners of America (HPA) pour 6 milliards de dollars. La transaction devrait être conclue au troisième trimestre de 2021, sous réserve des conditions de clôture et des approbations habituelles.

