Blackstone : projet éolien au New Jersey

(CercleFinance.com) - Atlantic Power Transmission (APT), une société du portefeuille de Blackstone Infrastructure Partners, annonce une offre pour un projet de transport éolien offshore au New Jersey. Le projet d'APT offre une solution totale de transport éolien offshore allant jusqu'à 3 600 MW et devrait fournir plus de 1,3 milliard de dollars en valeur économique à l'économie du New Jersey. Le projet devrait fournir de l'énergie éolienne offshore propre à plus de 1,5 million de familles du New Jersey. L'ensemble du tracé du projet utilisera des lignes de transport d'électricité souterraines afin de minimiser ses impacts sociaux et environnementaux.

