Blackstone prend une participation majoritaire dans l'activité Climate Technologie d'Emerson

Emerson recevra un produit initial en espèces avant impôts d'environ 9,5 milliards de dollars et conservera 45 % des actions ordinaires de l'entreprise autonome Climate Technologies. Cette dernière sera structurée comme une coentreprise entre Emerson et Blackstone, jusqu'à son éventuelle vente ou introduction en bourse.

(AOF) - Emerson a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord définitif aux termes duquel elle vendra une participation majoritaire dans son activité Climate Technologies à des fonds d'investissement privés gérés par Blackstone, dans le cadre d'une transaction évaluant Climate Technologies à 14 milliards de dollars. Ces activités représentent un chiffre d’affaires annuel de 5 milliards de dollars et un Ebitda de 1,1 milliard de dollars.

