Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Blackstone : nouvelle responsable mondial de l'ESG information fournie par Cercle Finance • 07/10/2021 à 15:54









(CercleFinance.com) - Blackstone a annoncé la nomination d'Amisha Parekh au poste de responsable mondial de l'ESG pour le capital-investissement. Amisha Parekh sera directrice générale au sein des opérations de portefeuille de la société pour diriger la diligence ESG, l'élaboration de politiques et la stratégie, ainsi que le reporting pour toutes les entreprises de notre segment de reporting Private Equity. ' Il est impératif de mettre en oeuvre nos efforts ESG et de créer un impact positif sur l'ensemble de notre portefeuille pour offrir de la valeur à nos clients ' a déclaré Joseph Baratta, Global Head of Private Equity.

Valeurs associées BLACKSTONE NYSE +1.80%