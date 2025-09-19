Blackstone nomme Katie Keenan au poste de directrice générale du fonds de revenu immobilier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

Blackstone BX.N a annoncé vendredi la nomination de Katie Keenan au poste de directrice générale de son fonds de revenu immobilier et de responsable mondial de l'activité Core+.

Mme Keenan a occupé plusieurs postes de direction au sein de la société au cours de sa carrière de plus de dix ans. Elle est actuellement co-cheffe des investissements mondiaux pour les stratégies de dette immobilière de Blackstone et directrice générale de la fiducie hypothécaire.

Elle succède à Wesley LePatner dans ces deux fonctions après son décès tragique. LePatner, cadre supérieur chez Blackstone, a été abattu en juillet lorsqu'un tireur a ouvert le feu alors qu'elle quittait son bureau de Midtown Manhattan.

La mort de Mme LePatner est due au hasard. Ni elle ni Blackstone n'étaient spécifiquement visés.

Blackstone a également nommé Zaneta Koplewicz coprésidente et directrice du fonds de revenu immobilier.