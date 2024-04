Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Blackstone: l'UE autorise le rachat d'Invenergy Renewables information fournie par Cercle Finance • 19/04/2024 à 14:25









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement CE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle conjoint d'Invenergy Renewables, société américaine, par la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), société canadienne, Blackstone et Invenergy IRH toutes deux sociétés américaines.



L'opération concerne principalement le secteur des énergies renouvelables.



La Commission a conclu que l'opération ne poserait pas de problèmes de concurrence, étant donné que les entreprises ne sont pas présentes sur les mêmes marchés ou sur des marchés verticalement liés.





