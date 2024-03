Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Blackstone: l'UE autorise la coacquisition de Adevinta information fournie par Cercle Finance • 01/03/2024 à 13:00









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé l'acquisition du contrôle conjoint d'Adevinta de Norvège par Permira Holdings de Guernesey et Blackstone des États-Unis.



La transaction concerne principalement les marchés de la publicité display en ligne et des petites annonces en ligne.



La Commission a conclu que l'opération notifiée ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu des positions limitées des entreprises sur le marché résultant de l'opération proposée.





Valeurs associées BLACKSTONE NYSE +1.09%